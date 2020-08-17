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騰訊傳購入法遊戲商Voodoo少數股權　旗下作品有《Crowd City》

即市財經 21:22 2020/08/17

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騰訊 （00700） 再買「玩具」，據外電報道，騰訊擬收購法國遊戲公司Voodoo的少數股權，Voodoo善長小遊戲，以火柴人的造形，簡單的操控，卻創造豐富的趣味，旗下作品《Crowd City（擁擠城市）》便風靡全球，投資界分析，正好適合微信的小遊戲風格，交易亦明顯反映騰訊發展微信步伐繼續快速。

Crowd City玩法充滿趣味，騰訊再一次對有潛力公司出手。

《Crowd City》是由自己1個個體，逐步吞併城市中的散兵遊勇，以狀大自己兵團，陣容可達數百人，再與其他角色對撼。

Voodoo並沒有上市，早於5月底，已傳出有投資者欲出售Voodoo持股，而Voodoo當時估值達15億歐元。市場再於7月14日傳出騰訊有意購入股份，佔公司股權20%至25%，價值5億歐元。法國傳媒《回聲報》則指，騰訊已經完成收購，對Voodoo的估值則為14億美元，購入少數股份，原有始創人及管理層繼續保留控制權。

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

記者：譚志偉

香港股票 微信 遊戲 騰訊控股（00700）

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