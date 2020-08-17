  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 21:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【洗國林旗下】國藝換股購康宏遇阻　康宏：繼續磋商

即市財經 21:20 2020/08/17

分享：

國藝早前建議以換股方式收購康宏，惟被聯交所指出為反向收購。

康宏環球 （01019） 停牌逾兩年半，早前獲GEM上市的國藝娛樂 （08228） 提出全購。國藝周日（16日）公布，聯交所回函指，根據《GEM上市規則》第19.06B條，國藝向康宏環球提出全購，將構成對國藝的反向收 購，而倘潛在要約進行，國藝會被視為新上市申請人。

國藝當時指，正就聯交所決定向其專業顧問尋求建議。康宏周一公布，國藝董事會正就潛在要約的進一步細節與康宏董事會進行磋商，包括作出潛在要約的方式及時間，同時考慮將就潛在要約寄發予國藝及康宏股東之 文件中須載入的財務及其他資料。

國藝主要股東為洗國林，連同其聯繫人羅寶兒持有國藝17.62%。國藝娛樂今日股價升3.5%，報0.148元，市值10.96億元。

康宏環球停牌前市值24.95億元。

相關文章：

【康宏風暴】康宏申凍結資產上訴得直 曹貴子被凍結資產逾7億元

康宏環球就除牌決定提出覆核 強調財政穩健

證監會向康宏資管罰款640萬元 涉債券相關活動監控缺失

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

編輯：麥德銘

香港股票 創業板 國藝娛樂（08228） 康宏環球（01019）

上一篇文章

騰訊傳購入法遊戲商Voodoo少數股權　旗下作品有《Crowd City》

下一篇文章

【美股焦點】高盛上調標普500指數目標位20%至3600點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】央視：國務院要求引導貸款利率下行　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期】央視：國務院要求引導貸款利率下行　夜期升36點（不斷更新）
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西