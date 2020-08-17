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【冼國林旗下】國藝換股購康宏遇阻　康宏：繼續磋商

即市財經 21:20 2020/08/17

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國藝早前建議以換股方式收購康宏，惟被聯交所指出為反向收購。

康宏環球 （01019） 停牌逾兩年半，早前獲GEM上市的國藝娛樂 （08228） 提出全購。國藝周日（16日）公布，聯交所回函指，根據《GEM上市規則》第19.06B條，國藝向康宏環球提出全購，將構成對國藝的反向收購，而倘潛在要約進行，國藝會被視為新上市申請人。

國藝當時指，正就聯交所決定向其專業顧問尋求建議。康宏周一公布，國藝董事會正就潛在要約的進一步細節與康宏董事會進行磋商，包括作出潛在要約的方式及時間，同時考慮將就潛在要約寄發予國藝及康宏股東之 文件中須載入的財務及其他資料。

國藝主要股東為冼國林，連同其聯繫人羅寶兒持有國藝17.62%。國藝娛樂今日股價升3.5%，報0.148元，市值10.96億元。

康宏環球停牌前市值24.95億元。

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編輯：麥德銘

香港股票 創業板 國藝娛樂（08228） 康宏環球（01019）
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