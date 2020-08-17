【美股焦點】高盛上調標普500指數目標位20%至3600點

▲ David Kostin表示，由於疫苗研發傳來積極消息，因此上調標普目標價至3600點。

美股自3月底以來強勁反彈，眾多分析師的預測都顯得過於保守，被迫「認錯」紛紛上調目標價，投資銀行高盛成為最新一員。

高盛早前認為，標普500雖然會反彈走高，但年底仍會落在3000點附近。不過在最新報告中，高盛策略師David Kostin將標普500指數目標價由3000點上調至3600點。

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David Kostin表示，上調標普目標價是因為疫苗研發傳來積極消息，令高盛對美國經濟增長的預測高出市場普遍預期。「展望未來，股票風險溢價下降將勝過債券收益率上升的影響，再加上我們的每股收益預測高於市場普遍預期，因此將年底標普500指數目標位上調至3600點。」

他認為，美國大選對其預測構成重大風險，因為在Covid-19大流行時期計票會面臨挑戰。

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記者：馮正男