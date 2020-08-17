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【美股焦點】特朗普斥亞馬遜令美國郵政虧損 應向電商企業收更高費用

即市財經 21:01 2020/08/17

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特朗普表示，亞馬遜是導致美國邸政虧損的原因。

新冠肺炎疫情令美國郵政服務負擔大增。美國總統特朗普接受外媒訪問時表示，電商巨頭亞馬遜（美︰AMZN）是導致美國郵政服務（USPS）虧損的原因，並稱美國郵政應對亞馬遜及其他零售商收取更多費用。亞馬遜股價於美股盤前升1%，報3179.13美元。

事實上，特朗普於2018年亦提出過相同的言論。當時他更形容，USPS是亞馬遜的「快遞員」。

USPS向來是特朗普主力抨擊對象之一。他曾表示USPS過去數十年來運作差劣，又指其與亞馬遜達成的協議不公平。由於USPS是美國的公營機構而非私人公司，因此其開支仍然需要聯邦政府負責，但因其運費相對便宜，故電商平台亦經常採用USPS的郵遞服務。

USPS虧損問題多年來一直持續。最近由於新冠肺炎疫情持續肆虐，不少民眾正考慮在11月的總統大選採用郵遞投票，USPS因此扮演關鍵角色，但特朗普屢次批評郵遞投票會令選舉不公平。

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編輯︰侯景成

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美元 總統大選

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