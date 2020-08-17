【疫市營商】Impossible Foods容許港合作餐廳　直接轉售植物肉

▲ Impossible Foods宣布推出一項全新計劃，讓香港指定餐廳合作夥伴將Impossible植物肉漢堡庫存直接轉售給顧客。（Impossible Foods提供圖片）

為支援香港餐飲業應對新冠肺炎疫情下的持續影響，Impossible Foods宣布推出一項全新計劃，讓指定餐廳合作夥伴將Impossible植物肉漢堡庫存直接轉售給顧客。有關計劃是 Impossible Foods 繼在美國和新加坡成功推行類似的項目後，首次在香港推出。

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是次計劃希望能夠為餐廳帶來新的訂單及收入來源，並讓喜愛 Impossible Foods 的食客能夠在家中烹調植物肉。由即日起，顧客可於The Coffee Academics 、CRFT PIT 、Gafell及The Butchers Club餐廳購買Impossible植物漢堡扒，分別有5磅裝和10塊裝可供選擇。Impossible植物肉漢堡可以製作成不同滋味碎肉菜式，例如配意粉、慢燴、辣肉碎、餃子、肉丸、肉末餡餅或任何其他以碎肉烹調的菜式。

措施帶動新加坡餐廳夥伴銷售額增逾8成

Impossible Foods國際高級副總裁Nick Halla 表示，新冠肺炎疫情為全球的餐飲業夥伴帶來重大挑戰，不少餐廳因而調整營運模式，轉以外賣自取及外送服務為優先。根據其在美國和新加坡的經驗，這段時間允許餐廳合作夥伴直接出售品牌的植物肉，能夠為他們帶來額外的收入來源。其中在新加坡，有份參與計劃的餐廳夥伴在首個月內銷售額平均上升了88%，而當中逾一半的升幅是由直接向消費者售賣Impossible植物肉所帶動。

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責任編輯：蘇穎琪