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【俄羅斯疫苗】俄斥歐美企圖挖角疫苗研究員 但不成功

環球社會熱點 20:25 2020/08/17

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俄羅斯日前搶先全球各國，注冊全球第一款新冠疫苗，舉世矚目。俄羅斯疫苗研發機構負責人直斥，歐洲和美國的研究機構嘗試挖角俄方疫苗研究人員，但不成功。

【俄羅斯疫苗】俄羅斯衛生部：已開始生產新冠疫苗

【俄羅斯疫苗】料兩周內可推出 衛生部長否認安全成疑

俄羅斯加馬列亞國家流行病學和微生物學研究中心（Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology）負責研發上周公布的新冠疫苗，研究中心負責人金茨堡（Alexander Gintsburg）聲稱，西方試圖挖角俄方人員到在歐洲和美國工作，但他未有提供任何證據，或點名指控任何歐美機構。

金茨堡向俄羅斯通訊社Tass表示，旗下人員在研究中心工作多年，歐美大學都夢想得到這樣的人才，正在設法誘使他們投效，但都不得要領。

【新冠疫苗】少數族裔缺席測試成障礙 英國促亞裔參加

【新冠疫苗】英國掃6千萬劑Novavax疫苗 並助臨床測試

俄羅斯上周二（11日）註冊新冠疫苗，成為全球第一，但是西方對該款疫苗的安全和有效程度表示質疑，不但只完成首兩期臨床測試，且參與測試的參與者人數也不足。不過，俄羅斯拒絕接納西方批評，有俄方官員指責美國正對俄羅斯的疫苗發起輿論戰，詆毀俄方疫苗。

俄羅斯與歐美近期因為疫苗研發而再趨緊張，英國，加拿大和美國早前指控俄羅斯，試圖竊取新冠疫苗的研究數抓，俄方已經否認。

【俄羅斯疫苗】杜特爾特參與測試？ 改口明年5月才接種

【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用

責任編輯：陳啟賢

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