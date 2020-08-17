【美國大選】郵政署擬移除收件箱 捱轟後叫停計劃

美國總統大選今年11月3日舉行，但新冠肺炎疫情在美國肆虐，很大機會採用郵遞投票的方式進行。怎知美國郵政署（USPS）近期在數個州分，減少郵政服務時間、移除信件收集箱等，隨著惹來嚴厲批評，當局是否有意癱瘓本已令人憂慮的郵遞投票。美國郵政署捱轟後，宣布停止在11月大選日前移除郵政收件箱。

對於移除郵政收件箱的行動，美國郵政署發言人弗魯姆（Kim Frum）於聲明表示，將會推遲90日移除郵政收件箱，意味大選日的信件收集箱仍在。

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弗魯姆稱，美國郵政署每年都會檢視需要多少收件箱，找出多餘或很少使用的收件箱。她解釋，當局會以「密度測試」（density testing），決定要移除多少或哪些收件箱，以助署方分配派送資源。

現任美國郵政署署長德喬伊（Louis DeJoy）由總統特朗普（Donald Trump）任命，6月剛剛上任。他是20年來首位非郵政系統內部產生的署長，後來被揭發是特朗普的盟友和金主。

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責任編輯：鄧燕君