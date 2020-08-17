【德國研究】密密洗手不再視為病態 疫情下患強迫症不自知？

因為疫情，除了戴口罩，還要勤洗手。但近日德國有報導指，過去密密洗手的強迫症（ obsessive-compulsive disorder ，簡稱OCD)患者遇到兩難的處境。患強迫症最常見是頻頻洗手，嚴重者一日洗手最高次數可達60次，而這類病人有嚴重潔癖，害怕細菌，不能忍受丁點的污垢，為此他們會密密去洗手。這種行為過去被視為病態，但在疫情下，這種保持絕對清潔的行為，卻被視為正常。

有醫護人員指，本來正接受治療的強迫症患者，正減少洗手的次數，但因為疫情，他們要回到起點，不斷再去洗手保持清潔，有部份患者甚至變本加厲，比以前洗手更頻密，強迫症問題惡化，這令醫護人員擔心。有患者則發現，過去因焦慮而患強迫症，經常去洗手，但疫情下人人都焦慮會受感染而勤洗手，因此覺得自己的感受，其他人開始體會。

德國有科學家向400名患強迫者患者調查，發現2/3人覺得自己的強迫症變嚴重，但最令科學家擔心，由於疫情及封城等，令不少人出現焦慮，開始出現強迫症而不自知，當經常洗手被視為正常的時候。德國有200萬名強迫症患者，但估計未被診斷有此病的人數可能更多。

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責任編輯：鄭靜珊