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【每日焦點】蘋果、三星改於印度建立生產線　華為手機將停止Android更新

科技 20:10 2020/08/17

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現時全球不少科技公司都考慮將生產線轉到中國以外地區；但另一方面，歐美多家科企均暫停與華為的業務合作，華為手機或將被迫停止Android系統更新。

現時全球不少科技公司都重新衡量商業計劃，並考慮將生產線轉到中國以外地區，令泰國、印度和越南等地區逐漸蓬勃。但另一方面，歐美多家科企均暫停與華為的業務合作，臨時牌照期限屆滿的華為手機或將被迫停止Android系統更新。

受新冠肺炎、中美貿易戰等因素影響，蘋果（Apple）目前已開始在印度組裝iPhone，以減低對中國生產的依賴。消息指，緯創已於今年1月在印度設立第3間工廠，更打算僱用多達1萬名員工，並在下週開始進行大規模招聘。而印度當地官員表示，緯創將分階段展開招聘，很快開始進入試產，加速iPhone量產。

傳為了生產新iPhone　印度新廠大規模招聘逾萬名員工

而最近有消息指，三星（Samsung）亦計劃在印度建立多元化生產線，包括將部分生產智能手機的業務搬到印度，旨在未來5年內產出價值400億美元（約3100億港元）的設備。印度政府於今年4月，推出生產鼓勵計畫（PLI），促進當地製造和吸引產業鏈投資（包括組裝、測試、包裝等），並給予外國製造商各種優惠。據悉，政府自推出PLI後，已收到三星、鴻海（富士康）、緯創、和碩等22間企業的申請。

【印度商機】外媒：三星擬將部分手機生產線搬至印度　產出價值達3000億元

至於華為，自去年5月被美國商務部納入實體清單，禁止美國企業向華為提供硬件或軟件技術，特朗普政府已向華為發出臨時通用牌照作為過渡期，允許Google繼續提供軟件及安全更新，使華為用家未有即時被中止服務。但消息指，臨時牌照期限已在上周四（13日）屆滿，而目前未有為牌照延期的通知，相信華為手機的Android系統或將停止更新。這些裝置將無法通過Android的SafetyNet Attestation驗證，導致銀行、支付以及遊戲程式無法正常運作，Google程式亦受影響。

華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新

責任編輯：施雯雯

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