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【美國大選】郵政署財困或延誤郵寄選票 民眾買郵票支援

環球政治 19:32 2020/08/17

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美國郵政署陷入財困，美國有不少選民恐影響大選，紛紛購買郵票等商品來課金支援。

美國總統大選將於今年11月舉行，由於新冠肺炎疫情持續，選舉有機會以郵寄選票形式進行。美國郵政署（USPS）陷入財困，警告或導致派送選票出現延誤。美國有不少選民恐影響大選，紛紛購買郵票等商品來課金支援郵政署。

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美國郵政署一直面對財困，早前去信多州警告，指該署無法保證可如期派送選票，甚至影響點票工作。美國郵政署網站有大量商品可供選購，因此大量民眾購買郵政署的各類商品，試圖為郵政署提供更多資金。

郵政署網站上的商品種類繁多，包括郵票、玩具車、T恤等服裝及環保袋。郵政署官方網站於早前進行促銷活動，部分精選商品可享半價優惠，因此不少商品都被搶購一空，包括杯墊、背囊及T恤等商品都已顯示售罄。

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喜劇演員艾希納（Billy Eichner）也在社交媒體Twitter上，表示支持郵政署及會訂購郵票。設於紐約的公關公司愛德曼（Edelman）執行董事Lisa Kovitz接受CNN訪問時，透露她過往經常在eBay購買郵票，是次也在郵政署網站訂購T恤表示支持，希望郵政署可度過難關。

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責任編輯：鄭錦玲

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