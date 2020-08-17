施羅德投資：疫情下電子支付急速發展　支付供應商漸壯大轉向獨立營運

▲ 施羅德投資表示，過去幾年，部分支付行業已成功在股市上市。

新冠疫情影響下，迅速改變人們的生活模式，施羅德投資表示，疫情下現金的必要性好像已不存在，電子支付日趨普及，疫情間接為支付供應商製造商機，亦為投資者帶來投資機遇。

施羅德投資表示，過去幾年，支付行業中已有營運商透過私募股權的方式從銀行累積資產，繼而轉向獨立營運，當中更有部份企業已成功在股市上市。

內地支付平台移卡 （09923） 在今年6月份於聯交所主板上市，截至目前股價累升約2.4倍。不過，施羅德投資提醒，即使行業整體具吸引力也好，投資者需謹慎地對每隻股票進行評估。

施羅德投資續指，獨立營運企業的併購活動已開始逐步浮現，預料這種趨勢將會持續。施羅德投資認為，支付供應商有望在一段較長的時間處於高增長狀態，投資具備吸引力。

正當金融業的其他領域（特別是銀行）為應對持續低息環境以及新冠疫情危機的負面影響而苦惱時，施羅德投資認為，卡類或電子支付不單持續增長，疫情更為其帶來進一步的利好因素。

然而，減少使用現金有可能會帶來金融包容性的問題。施羅德投資指，隨著現金需求下降，銀行有可能不再願意繼續維持成本高昂的自動櫃員機 （ATM） 網絡，長者接受以卡類進行支付的可能性相對較低，對他們的影響有機會最為明顯。

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責任編輯：謝卓榮