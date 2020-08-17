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《KAWS:HOLIDAY》第5站「登陸太空」　特別版公仔明早10 時開賣（有片）

商業 19:25 2020/08/17

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曾經巡迴世界展出的《KAWS:HOLIDAY》繼香港、日本後，第5站「登陸太空」。太空站 11.5寸的COMPANION公仔亦將於明日早上 10 時全球首發。

在《KAWS:HOLIDAY》太空站，穿上太空衣的 COMPANION 乘搭探空氣球以超高速攀升至最高點約 41.5公里（即 136,296 呎）抵達平流層（Stratosphere），升至最高點後，COMPANION 以無重狀態在太空漫遊，逗留約兩個多小時後返回地球。

【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望

整個太空探索過程由準備升空、啟程至降落歷時約 8 小時，特別以 360 度全景攝錄機紀錄，捕捉 COMPANION 歷史性的升空時刻，同時記錄 COMPANION 誕生 20 週年。

《KAWS:HOLIDAY》太空站片段：

COMPANION 創作者KAWS 表示：「今年有很多項目取消了，希望創造一項大家可以安坐家中安全地感受和體會的作品。」

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為紀念這次太空之旅，活動亦推出《KAWS:HOLIDAY》太空站獨家特別版 11.5 寸公仔，共 3色，包括金色版、銀色版及黑色版。公仔將於明日上午10時起療 DDT Store ddtstore.com 獨家發售，售完即止。

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責任編輯：葉泳珊

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