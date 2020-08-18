  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【農業科技】有液體納米粘土幫手　沙漠都可以種西瓜？

環球政經 14:01 2020/08/18

分享：

挪威初創公司沙漠控制公司（Desert Control）發明了一項創新技術，液體納米粘土（Liquid Nanoclay），可以在杜拜一片沙漠中種植西瓜，翠玉瓜和珍珠粟米。在沙漠中種植農作物是阿聯酋重要一環，目前該國約有90%的食品均由進口而來。

其他文章：【全球暖化】海洋溫度上升　將來會無魚食？

其他文章：海水都飲得? 最新研究加入MOF 曬30分鐘即可飲用

僅用水和粘土製成的液體納米粘土，可以噴塗在沙或沙質土壤上，提高保水能力，並能為植物補充植物必需的養分。根據沙漠控制公司的說法，該混合物可將用水量減少一半以上，甚至可在短短7個小時內將乾旱土地變成耕地。

隨著全球荒漠化加劇，使乾旱地區的農作物可蓬勃發展的創新技術，可以幫助支撐許多國家的糧食供應。為了確保生態系統不受破壞，沙漠控制公司表示，與第三方合作很重要，例如與具有在乾旱地區種植經驗和技術，已及認證的杜拜國際生物鹼農業中心（ICBA）合作。

沙漠控制公司於2019年9月至2020年3月之間籌集了500萬美元，公司正利用這些資金開發兩個裝置，令每小時可生產4萬升液態納米粘土，產量足以覆蓋約1至2千平方米土地。該公司計劃開發一台新設備，其產量可以增加10倍，以降低生產成本。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

創新科技及應用 挪威 阿聯酋 杜拜

下一篇文章

【必勝客】美國餐飲業遭遇寒冬　必勝客永久關閉300間特許店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）