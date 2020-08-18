【農業科技】有液體納米粘土幫手　沙漠都可以種西瓜？

挪威初創公司沙漠控制公司（Desert Control）發明了一項創新技術，液體納米粘土（Liquid Nanoclay），可以在杜拜一片沙漠中種植西瓜，翠玉瓜和珍珠粟米。在沙漠中種植農作物是阿聯酋重要一環，目前該國約有90%的食品均由進口而來。

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僅用水和粘土製成的液體納米粘土，可以噴塗在沙或沙質土壤上，提高保水能力，並能為植物補充植物必需的養分。根據沙漠控制公司的說法，該混合物可將用水量減少一半以上，甚至可在短短7個小時內將乾旱土地變成耕地。

隨著全球荒漠化加劇，使乾旱地區的農作物可蓬勃發展的創新技術，可以幫助支撐許多國家的糧食供應。為了確保生態系統不受破壞，沙漠控制公司表示，與第三方合作很重要，例如與具有在乾旱地區種植經驗和技術，已及認證的杜拜國際生物鹼農業中心（ICBA）合作。

沙漠控制公司於2019年9月至2020年3月之間籌集了500萬美元，公司正利用這些資金開發兩個裝置，令每小時可生產4萬升液態納米粘土，產量足以覆蓋約1至2千平方米土地。該公司計劃開發一台新設備，其產量可以增加10倍，以降低生產成本。

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責任編輯：梁翠麗