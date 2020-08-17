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康方生物中期虧損飆5.2倍 明年上半年提交多隻新藥申請

即市財經 19:18 2020/08/17

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康方生物上半年蝕7.2億人民幣

康方生物 （09926） 上半年錄得7.2億元（人民幣，下同）虧損，按年大增5.2倍，而研發開支及行政開支分別95%及6.3倍至2.4億元及9952.1萬元。撇除權益結算的股份獎勵開支、上市開支及可轉換可贖回優先股公允價值變動後，集團經調整期內全面虧損總額擴大88%至2.2億元。

期內，其他收入及收益淨額增79%至4101.2萬元，主要是由於集團於首次公開發售所得款項賺取的利息，及當地政府對研發活動的補助增加。

集團預計，明年在中國獲得治療3L R/R cHL的Penpulimab新藥申請批准、於2021年上半年提交治療>=3L 鼻咽癌的新藥申請，並於2021年提交治療一線鱗狀非小細胞肺癌的Penpulimab 聯合化療的新藥申請。

另外，集團預期於2021年下半年提交治療二線 / 三線宮頸癌的AK104（PD-1/CTLA-4）的新藥申請，亦預期於未來十二個月內將獲得其他候 選 藥 物（包 括AK112 （PD-1/VEGF）、AK101（IL-12/IL-23）、Ebronucimab （AK102， PCSK9）、AK120（IL-4R）及AK111（IL-17））的數據。

康方生物將進一步推進臨床前計劃，從而不斷增加產品組合，尤其是免疫腫瘤學及免疫治療領域的產品，預期於明年將有兩至三個候選藥物進入臨床階段。尤其是，為應對新眃疫情爆發，集團將重點轉移且迅速推進AK119（CD73抗體）計劃，並在新西蘭的完成有關AK119具有治療新冠肺炎患者的適應症之倫理提交，並有望近 2020年11月開始首次人體研究。

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編輯：謝智聰

香港股票 康方生物－B（09926） 疫情 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺癌

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