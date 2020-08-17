【美股焦點】高盛上調標指年終目標　現價仍有逾半成升幅

高盛（Goldman Sachs）上周五（14日）發布報告，上調標普500指數的年底目標價，由3000點上調至3600點，與標指目前的3372.85點相比，仍有近６.7%潛力升幅，並有望超越2月疫情前的高位。

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高盛首席美國股票策略師David Kostin於報告中解釋，上調目標位是因為新冠疫苗傳來好消息，令高盛調高美國經濟增長的預測，並高出市場普遍預期。他又指，未來將債券收益率上升對股市的影響，會被股票風險溢價下降所抵銷，再加上該行每股盈利預測高於市場普遍預期，因此將年底標普500指數目標位上調至3600點。

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過去數周，Yardeni Research創始人Ed Yardeni和RBC Capital Markets的美國股票策略主管Lori Calvasina等最近幾周也調高對標指預測，惟Lori Calvasina坦言標指估值已超越2000年網絡泡沫時期，上升空間不大。