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【藍籌業績】舜宇光學績後挫逾8%　半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

即市財經 09:36 2020/08/18

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舜宇光學上半年多賺24%，收入則按年增長21%。

舜宇光學 （02382） 公布截至6月底半年業績，純利按年增長24%至17.76億元（人民幣，下同），符預期；收入則按年增長21%至188.6億元，勝市場預期，主要受惠智能手機相關業務的進一步發展。

舜宇績後挫逾8%，低見134.4元，早段成交4.9億元。

期內，舜宇光學零件收入按年增長2.4%至約38.63億元，雖然手機鏡頭及紅外鏡頭發展良好，車載鏡頭受海外疫情影響需求延遲。光電產品收入則按年增長27%至148.7億元，主要因手機攝像模組出貨量增加。光學儀器收入按年升3.9%至1.27億元。

毛利率方面，按年改善1.1個百分點至19.5%，主要由於手機攝像模組毛利率按年有所上升。集團上半年研發開支約10.68億元，按年增加29%，佔集團收入5.7%。

產品開發上，舜宇指，現時已完成研發超大光圈（F/ 1.27）手機鏡頭及攝像模組、4,800萬像素超小畸變廣角（115º）手機鏡頭、屏下光學指紋識別模組，並能量產4,400萬像素超小頭部自動對焦手機鏡頭、頭部尺寸為 1.74mm超小手機鏡頭、10倍光學變焦手機鏡頭及3cm專業微距手機鏡頭。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 舜宇光學科技（02382） 智能手機

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