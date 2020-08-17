【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24% 收入增長2成

▲ 舜宇光學上半年多賺24%，收入則按年增長21%。

舜宇光學 （02382） 公佈截至6月底半年業績，純利按年增長24%至17.76億元（人民幣，下同），符預期；收入則按年增長21%至188.6億元，勝市場預期，主要受惠智能手機相關業務的進一步發展。

舜宇今日收報148.2元，升1.9%，成交7.4億元。

期內，舜宇光學零件收入按年增長2.4%至約38.63億元，雖然手機鏡頭及紅外鏡頭發展良好，車載鏡頭受海外疫情影響需求延遲。光電產品收入則按年增長27%至148.7億元，主要因手機攝像模組出貨量增加。光學儀器收入按年升3.9%至1.27億元。

毛利率方面，按年改善1.1個百分點至19.5%，主要由於手機攝像模組毛利率按年有所上升。集團上半年研發開支約10.68億元，按年增加29%，佔集團收入5.7%。

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編輯：陳健婷