Samsung Galaxy A71及A51追加全新霧光銀配色

▲ Samsung今日宣佈，將為旗下中階手機 Galaxy A71及A51追加全新霧光銀配色，並於8月19日正式上市。

三星（Samsung）於今（17日）日宣佈，將為旗下中階手機 Galaxy A71及A51追加全新霧光銀配色，並於8月19日正式上市。用戶可於本月19日至31日經指定零售商或經銷商的網站購買，即可獲贈ITFIT真無線藍牙耳機乙對。

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Samsung Galaxy A71相比上一代Galaxy A70的屏幕更薄、更輕，採用6.7吋FHD+ Super AMOLED屏幕、20：9的顯示比例和1.204mm的超窄邊框。而其四鏡頭主相機規格方面，配置6,400 萬畫素主鏡頭（F1.8）、123度超廣角鏡頭、微距鏡頭和景深鏡頭等四個專業級後置鏡頭，和一個擁有3,200萬像素及F2.2大光圈的前置鏡頭，不但支援屏幕指紋辨識技術，同時亦支援臉部辨識功能。

另外，Galaxy A71亦配備4,500mAh電池以及25W超快速充電功能，提供高效配置，包括內置的Snapdragon 730八核心處理器以及8GB RAM和128GB ROM儲存空間，更支援高達512GB的microSD記憶卡，讓用戶可以高效率處理日常事務。

而Samsung Galaxy A51則配置6.5吋FHD+ Super AMOLED屏幕，搭載三星Exynos 9611處理器、提供6GB RAM和128GB 容量，並支援最大512GB microSD記憶卡，並採用獨立三卡槽設計；內建支援15W快充技術的4,000mAh電池。

Galaxy A51為用戶提供多功能的四個後置鏡頭，分別是擁有4,800萬像素及F2.0大光圈的主鏡頭、123度超廣角鏡頭、支援40mm近攝的微距鏡頭，以及景深鏡頭。而自拍鏡頭亦備有3,200萬像素及F2.0大光圈，更支援實時美圖功能，用戶可配合AR Emoji和AR貼紙等功能，製作更多可愛動人的個人化圖片。

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由8月19日起，於指定特約零售商網站或經銷商網站購買任何顏色的Galaxy A71或Galaxy A51，即可獲贈ITFIT無線充電真無線耳機乙對（價值港幣598元）。該無線耳機不但支援無線充電，更備有觸控功能，提供長達20小時talktime時間 ，讓用戶能無間斷欣賞歌曲。

Samsung Galaxy A71及A51（霧光銀）建議零售價如下：

型號 顏色 發售地點 發售日期 建議零售價 Galaxy A71 (128GB ROM, 8GB RAM) 霧光銀 特約零售商及經銷商的門市及網站 2020 年 8 月 19 日 港幣3,598元 Galaxy A51 (128GB ROM, 6GB RAM) 霧光銀 *只限網站發售* 特約零售商網站、經銷商網站、HKTV Mall網站、亞洲萬里通網站 2020 年 8 月 19 日 港幣2,798元

責任編輯：施雯雯