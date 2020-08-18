【內地熱話】調查：日均休閑時間不足3小時　網民：這不是吃飯時間嗎？

城市地區發展急速，上班族休息時間愈想愈短彷似成為定律，內地近日有調查顯示，當地人日均休息時間不足3小時而引起討論，有人就感嘆即使勤奮工作，但仍改變不到資源分配不均的情況。

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《中國經濟生活大調查（2019—2020）》發布數據，除去工作和睡眠時間，當地人每天平均休閑時間只有2.42小時，相比於2018年數據，減少了28分鐘。由於休閑時間實在大短，亦引起不少網民討論。

有網民看見數據，就戲稱數據所示的不過是午飯時間，有網民就「恍然大悟」和應。「原來就是這兩個小時。」、「吃飯也離不開工作呀......」，大嘆工作已融入休息時間中，難以分割。不過也有網民指，平常人午飯時間都是10分鐘至1小時，直呼此說法誇張。

有網民就感慨，即使休閑時間不足，努力工作，仍然改變不到資源分配不均的問題，有些人則要背負房貸壓力，並不感到幸福。「以前還信生產力不夠，明明是資源分配的問題」、「先富帶動後富，但富的還是想更富」，有網民則認為，是因為資源分配不均，才可推動人們去工作「每個國家都這樣，如果太平均，每個人都懶懶的，誰還努力幹活」；也有人提及車、樓及子女教育都是現化人要背負的壓力。

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責任編輯：黎淑雯