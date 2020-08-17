【樓市報告】失業率升　推冧樓價？　萊坊：兩類人失業影響最大

疫情持續肆虐，對港經濟影響深遠，政府早前亦下調全年經濟增長預測，料收縮6%至8%。據政府最新公布，失業率升至6.2%，創15年新高，多達240,700人成為失業大軍。值得留意的是，雖然經濟前景不明朗，惟樓價沒有大跌。萊坊發表報告指，假如金融和專業服務業的就業情況惡化，樓價可能下跌。

萊坊研究了失業率與樓價的關係，並重點留意亞洲金融風暴（1998至1999年）、沙士（2003年）、以及環球金融海嘯期間（2008至2009年）的變化，發現一般住宅樓價與失業率存在「高度的負關聯性」，而這關聯性可持續一至兩個月。簡單來說，若失業率急升，其後一至兩個月內，樓價很有可能下跌。豪宅樓價方面，失業率與其關聯性較低，即是說，即使過去失業率上升，豪宅樓價相對穩定。

報告又提到，2008年環球金融海嘯後，有兩個行業的失業率，與住宅樓價存在「高度的負關聯性」，一是銀行、金融及保險業；二是專業及商用服務業。報告預計，若這兩個行業的就業情況惡化，樓價可能下跌。雖然零售、住宿及餐飲服務業的失業率很高，惟其失業率與樓價關聯最低。

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