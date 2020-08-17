霸菱截貝恩糊？　擬以106億港元收購日本護老院

總部位於香港的全球資產管理公司霸菱亞洲（BPEA）周一（17日）向日本護老院機構Nichiigakkan Co Ltd提出收購，在此前，公司已同意被美國私人股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）以12億美元收購。

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霸菱亞洲在一份聲明中指出，已向Nichiigakkan提出了每股2,000日元的收購價（高於貝恩1,670日元的收購價），其對Nichiigakkan的估值為1,460億日元（約106億港元），並且表示可以就價格進行談判。

持有Nichiigakkan股份的香港投資公司長龍投資管理有限公司（Lim Advisors）要求Nichiigakkan的管理層向霸菱提高出售價，並重申這家日本公司的市價為每股2,400日元。

貝恩資本於5月份向Nichiigakkan提出收購，隨著Nichiigakkan的股票交易價格超出了貝恩資本的所提出的收購價，故其收購價已由每股1,500日元提高到了1,670日元。

Nichiigakkan表示，霸菱亞洲尚未就收購問題與貝恩資本聯絡。

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責任編輯：梁翠麗