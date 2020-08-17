【港區國安法】直播平台Bigo Live及Likee母企 擬將香港伺服器搬至新加坡

▲ 新加坡科技公司BIGO Technology計劃將伺服器由香港搬至新加坡，以避開港版國安法。

外電報道，抖音海外版Tiktok競爭對手之一，新加坡科技公司BIGO Technology計劃將伺服器由香港搬至新加坡，以避開港版國安法，並企圖突顯BIGO獨立於其中資母企。BIGO旗下有視頻直播平台Bigo Live及Likee。

BIGO於2014年成立，總部設於新加坡，旗下有視頻直播平台Bigo Live及Likee，Tiktok為其競爭對手。去年，老牌直播巨頭歡聚時代（美：YY）宣布完成對BIGO的收購，總交易額約14.5億美元。歡聚集團旗下亦有「YY直播」等互聯網平台，和TikTok母公司字節跳動是競爭對手。

中印關係惡化，印度政府禁用多款中國應用程式（App），BIGO Technology亦受牽連，同時，美國加強對中資公司的審查，美國總統特朗普繼封殺Tiktok，日前指或考慮向其他中資科企公司施壓。

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編輯：袁諾曦