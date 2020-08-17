【美國大選】疫情下召開 民主黨全國代表大會有何關注點？

距離11月3日美國大選尚餘約80日，美國民主黨在周一（17日）召開全國代表大會，除了正式確認拜登和賀錦麗為該黨正副總統候選人，這次會議在新冠肺炎疫情肆虐之下舉行，也具有其他多種意義，值得關注美國政治的人士留意。

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歷史第一次

新冠肺炎持續猖獗，導致今年大會成為一次與眾不同的創先河會議。自從1830年代舉行黨代表大會以來，歷年的總統候選人都親自參與，跟黨友和支持者見面，但到今年會打破近200年的慣例，因為今年大會將以虛擬方式舉行。

另外，雖然大會由周一開始，至周四（20日）結束，但舉行時間遠不如往年般多，因為目前預定每晚只有2小時供演講者發言，即合共8小時左右。

重磅俄亥俄州政客亮相

在大會正式召開的前夕，演講者只有一位來自俄亥俄州，他不僅是前州長，更是出身「打對台」的共和黨，他就是卡西奇（John Kasich）。

卡西奇上屆2016年競選共和黨總統提名，但敗予特朗普後，一直是後者的堅實反對者，不只沒有投票予對方，甚至拒絕出席共和黨全國代表大會。

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▲ 圖為拜登出席2012年民主黨全國代表大會。

團結民主黨

雖然今屆民主黨初選競爭在疫情下提早結束，參選人造成的黨內分化情況不如往年，但隨著黨內建制派和進步派的影響力差距拉近，而彼此分歧加劇，令團結黨內派系成為今次大會的一大重點。而這個重任便交到拜登的初選最大對手、激進左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）的肩上，他將於大會第一晚發言。

突顯俄亥俄州重要性

民主黨今次邀請卡西奇演說，無疑是放眼於共和黨必爭之地的俄亥俄州，爭取俄亥俄州選民的支持。因為美國政壇素來有說，共和黨總統當選，必然要贏俄亥俄州。

民主黨雖然沒有這項慣例，但倘若成功令俄亥俄州轉向民主黨，拜登將可望輕鬆勝選。

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責任編輯：陳啟賢

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