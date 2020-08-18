【方圓公關人生@iM網欄】洗腦瘋狂loop或引反效果? 談音樂營銷

企業以音樂作為銷售手段，利用音樂與消費者溝通及拉近距離，從視覺伸延至聴覺感觀，再（期望）下載到腦內記憶加深印象，以達到營銷目的，是為音樂營銷（Music Marketing）。音樂本身就有表達思想情感的功能，容易連繫人心，由企業品牌贊助捆綁的大型音樂活動到普通廣告歌，商業與音樂密不可分。

音樂可「洗腦」，效果理想的會令人loop住，把品牌記住，潛在消費就形成了。最近某大集團旗下多個知名商店食肆聯合推出大型積分獎賞消費計劃，則示範了反面教材，失敗關鍵是那首讓人難忘的煩厭廣告歌：舊曲新詞手法慣常但實在老套、選擇八十年代歌手用作營銷不合時宜、歌手父子檔與消費格格不入、兒子形象不突出可有可無，結果這廣告歌在Youtube惹來大量負評，而參與其中的連鎖超市每日不停播放loop住，肯定是趕客的。成功的品牌廣告要能夠與目標受眾（Target Audience）即消費者產生共鳴，否則就會造成反效果。

其實消費及產品信息太多，消費者心理上會普遍產生抗拒，尤其是在現今並非歌舞昇平經濟繁榮的香港社會，市場消費意慾已低，消費者首要關心的應該會是這計劃究竟有甚麼着數，當然該計劃規模龐大，紅隧口更放置多塊大型廣告牌，在如此低迷市道下投放資源宣傳，也算有心。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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