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【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬

環球政經 18:45 2020/08/17

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香港地少人多，要「上車」又困難，人人想當業主，希望以低樓價上車，儘快可以有自己的「小天地」。最近筲箕灣區就有一個單位以368萬元成交，是永華大廈的一個326實呎單位。成交價僅368萬元。原業主2010年貨持貨至今轉手帳面升值約7成。

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按資料顯示，原業主2010年持貨至今轉手帳面升值約7成，負責物業買賣的物業助理區域經理表示，剛成交的為低層E室單位，實用面積約為326呎，由於銀碼吸引，毋須400萬元，故獲外區上車客垂青，並斥368萬元意頭價成交，折合實用呎價約11,288元，購入單位自用。

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其實筲箕灣永華大廈樓齡約有41年，屬於舊樓，價格較低。原業主於2010年12月份以約216.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約151.2萬元，物業升值70%。

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撰文 : 翁嘉陽

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