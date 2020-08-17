  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【筍盤何處尋】元朗二綫屋苑放盤增 采葉庭造價貼近今年低位 代理:肯開門睇樓的業主較急售

股樓投資 18:38 2020/08/17

分享：

過去一周疫情有稍為緩和跡象，加上二手減價成交增，準買家也把握機會入市，二手睇樓量及成交量也齊齊回升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區於剛過去的周末（15日至16日）睇樓量回升約2成，減價盤有承接，2天連錄18宗成交。其中二綫屋苑采葉庭更於期內連錄5宗成交，表現突出，該盤於本月累計錄得7成交，平均實用呎價13,067元。

相關文章:【筍盤何處尋】沙田第一城再現低價成交 呎價僅1.43萬 3房700萬以下有得揀


當中更錄得一宗低價成交，單位為1座低層H室，實用面積460平方呎，兩房間隔，外望樓景，於周末以576萬元沽出，折合平均實用呎價12,522元，造價貼近今年低位。原業主則於2015年1月以418萬元買入單位，持貨約5年，帳面獲利約158萬元，升值約38%。

相關文章:【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出


王勤學指，同類單位今年低位為4月所錄的9座低層A室成交，造價568萬元，今番成交價僅相差8萬或1.4%。原業主願意以低價沽出單位，是由於他看淡後市，加上區內放盤量大增，同時單位位於低層，故造價較低。

相關文章:【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨


他又指，最近元朗區一帶有部份屋苑的業主持貨剛滿3年，即趁SSD鬆綁後即沽貨套現，如峻巒2A期(Park YOHO Genova)、尚悅及朗屏8號等，令市場上的放盤量大增，放盤業主為求沽貨，議價空間更大。


王勤學表示，采葉庭現時約有35個買賣放盤，實用面積460平方呎的兩房單位，入場費由630萬元起，現時業主的議價空間約有2%至3%。他表示，采葉庭屬元朗區的二綫屋苑，但距離西鐵元朗站不算太遠，步程只有5分鐘至6分鐘，但元朗站一帶屋苑如GRAND YOHO、YOHO Midtown等的實用面積呎價約16,000元至17,000元，呎價未見明顯回落，因此部份買家轉投呎價相對低水的采葉庭。

相關文章:【劈租成交】北角超豪宅海璇連錄低價成交 呎租急跌2成 專業人士豪付1年租金26.4萬進駐1房


於2002年入伙的采葉庭，是由新地（00016）及新世界（00017）發展合作的一項低密度地產項目，設有14幢樓高13至15層的住宅物業，共提供1,618個單位，環境感覺相對元朗站上蓋的物業有一份悠閒的感覺。


有意尋筍盤的買家，王勤學指疫情下，不急於放售的業主寧願先封盤不賣，一般而言，如業主在單位居住，但仍願意將單位開門予買家睇樓，意味其沽出單位的意欲較大，相對願意有更大減幅，目前此類單位約佔放盤的10%左右，準買家可多加研究一下。

相關文章:【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

撰文 : 記者:陳詠妍

元朗 放盤 疫情 GRAND YOHO 采葉庭

上一篇文章

【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬

下一篇文章

【新冠肺炎】獲中國首個專利　康希諾疫苗研發時間表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？
【疫轉全球】12個新冠零確診國家 有冇興趣去避疫？
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂
【網民熱話】50歲港男失業轉做外賣 如常外出假裝上班
【網民熱話】50歲港男失業轉做外賣 如常外出假裝上班
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【筍價租樓】細單位供應增 業主為搶租客愈減愈多 煥然壹居1房劈17%租出
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股
【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股