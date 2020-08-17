【筍盤何處尋】元朗二綫屋苑放盤增 采葉庭造價貼近今年低位 代理:肯開門睇樓的業主較急售

過去一周疫情有稍為緩和跡象，加上二手減價成交增，準買家也把握機會入市，二手睇樓量及成交量也齊齊回升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區於剛過去的周末（15日至16日）睇樓量回升約2成，減價盤有承接，2天連錄18宗成交。其中二綫屋苑采葉庭更於期內連錄5宗成交，表現突出，該盤於本月累計錄得7成交，平均實用呎價13,067元。

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當中更錄得一宗低價成交，單位為1座低層H室，實用面積460平方呎，兩房間隔，外望樓景，於周末以576萬元沽出，折合平均實用呎價12,522元，造價貼近今年低位。原業主則於2015年1月以418萬元買入單位，持貨約5年，帳面獲利約158萬元，升值約38%。

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王勤學指，同類單位今年低位為4月所錄的9座低層A室成交，造價568萬元，今番成交價僅相差8萬或1.4%。原業主願意以低價沽出單位，是由於他看淡後市，加上區內放盤量大增，同時單位位於低層，故造價較低。

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他又指，最近元朗區一帶有部份屋苑的業主持貨剛滿3年，即趁SSD鬆綁後即沽貨套現，如峻巒2A期(Park YOHO Genova)、尚悅及朗屏8號等，令市場上的放盤量大增，放盤業主為求沽貨，議價空間更大。



王勤學表示，采葉庭現時約有35個買賣放盤，實用面積460平方呎的兩房單位，入場費由630萬元起，現時業主的議價空間約有2%至3%。他表示，采葉庭屬元朗區的二綫屋苑，但距離西鐵元朗站不算太遠，步程只有5分鐘至6分鐘，但元朗站一帶屋苑如GRAND YOHO、YOHO Midtown等的實用面積呎價約16,000元至17,000元，呎價未見明顯回落，因此部份買家轉投呎價相對低水的采葉庭。

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於2002年入伙的采葉庭，是由新地（00016）及新世界（00017）發展合作的一項低密度地產項目，設有14幢樓高13至15層的住宅物業，共提供1,618個單位，環境感覺相對元朗站上蓋的物業有一份悠閒的感覺。



有意尋筍盤的買家，王勤學指疫情下，不急於放售的業主寧願先封盤不賣，一般而言，如業主在單位居住，但仍願意將單位開門予買家睇樓，意味其沽出單位的意欲較大，相對願意有更大減幅，目前此類單位約佔放盤的10%左右，準買家可多加研究一下。

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