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【MPF】強積金專家：打工仔盼MPF設「港版納指」新基金 享新經濟股升浪

即市財經 23:55 2020/08/17

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駿隆集團常務董事陳銳隆認為，不少打工仔希望MPF可以揀科技指數新基金。

疫下趨旺宅經濟，令科網股狂潮持續，打工仔亦希望強積金（MPF）供款能涉足科技指數基金，駿隆集團常務董事陳銳隆透露，自從恒指公司於7月27日推出恒指科技指數後，不少成員對投資這類主打新經濟股的基金甚感興趣，爭相查詢「港股納指」的新MPF基金何時面世，例如追蹤此指數的相關主題式新產品。

被視為「港股納指」的恒生科技指數，市場憧憬將與恒指及國指並列為「三大旗艦指數」。陳銳隆又預計，市面現值逾兩千億元的中港MPF投資組合，已佔MPF總資產值高達逾兩成，料不少組合的倉位早已加入包括「ATMX」等新經濟強勢股，以便有助提升MPF的投資回報；而參考晨星的統計，今年主動式港股基金表現最好的勁升13%，是永明旗下施羅德的港股投資強積金；可是押注恒指的一眾恒指強積金卻紛紛包尾，急挫近一成。

此外，積金局回應本報查詢指，市面現有14隻追蹤恒指的強積金（MPF）基金，截至7月底的總資產值約575億元，佔MPF總資產額約5.7%。恒指成份股將於9月7日正式加入阿里巴巴 （09988） 等「染藍」新貴，市場關注被動式基金的換馬情況。陳銳隆表示，面世廿年的MPF總額現已突破1萬億元，業界料為港股的新引擎，注入新活水。

除了被動式的恒指基金外，港股MPF也是大水喉的生力軍，料投資基金經理亦會加倉「染藍」等新經濟股；積金局發言人又說，

現時主動式管理的港股基金有26隻，總規模更達1,072億元，佔MPF總資產額近11%。至於大中華股票基金亦有13隻，涉資472億元，或佔MPF總資產額4.7%。

專家推斷，上述3大類MPF基金，包括恒指及中港等產品，共有53隻，涉及總資產逾2,119億元，相信會增持阿里巴巴、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 等新晉藍籌成份股。而一般來說，恒指MPF等被動買入資金或於9月4日收市前才追貨。不過，主動式基金的投資更靈活，或早已適時調倉，減持快將剔出藍籌的成份股；反觀早前已搶閘低撈、以至加注「染藍」等新貴大熱股。

另方面，阿里成功染藍，惟消息落實後，今日（8月17日）的股價卻逆市跌逾1%，落後於另外兩隻藍籌新貴、小米及藥明生物， 因市傳焦點股阿里唯恐成戰靶。畢竟美國總統特朗普上周六打開口牌，正考慮進一步禁制更多中國科技企業，更不排除包括阿里巴巴；市場擔心阿里或繼騰訊 （00700） 以後，最新捲入中美角力風眼的中資科企。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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