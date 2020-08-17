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【晚市禁堂食】 堂食禁令延續 香港電視企穩7元可博反彈

股樓投資 18:58 2020/08/17

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本港今日較早時間一度傳出晚市堂食禁令有望獲放寬，多隻藉禁令受惠的本港消費相關股如阿信屋母公司CEC國際(00759)和網購平台營運商香港電視(01137)今日不約而同出現調整，分別下跌3.7%和2.5%，分別報0.79元和7.47元。然而港府最終決定延續現有晚市禁堂食安排，令上述兩股有機會止跌。其中技術走勢不俗，憧憬績優的香港電視，似乎開始出現吸納機會。

相關文章：【轉型成功】香港電視攻網購首錄盈利　上半年料賺最少9000萬元

將於本月底公布業績的香港電視，早前發盈喜，預期上半年虧轉盈，錄得不少於9000萬元的盈利。集團月初亦公布，7月訂單總商品交易額6.2億元，按年升1.73倍，按月亦升43.9%，而平均訂單值則達552元，按年及按月分升6.2%及14.3%。反映一日疫情未完全散去，食肆堂食禁令未完全撤銷，香港電視透過網上售賣的生活必需品，今年餘下時間有望維持強勁銷情。

再看技術走勢，香港電視經過7月份的升浪後，現時在高位整固，並於7元見支持。若然企穩這水平，可小注吸納博反彈上更高位，目標價先看15%升幅即約8元水平,止蝕價可定於6.3元。

相關文章：【晚市禁堂食】 煤氣上半年少賺31% 中期息續派0.12元

 

撰文 : 李尚毅

香港電視（01137） 經濟

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