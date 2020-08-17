【新冠肺炎】獲中國首個專利　康希諾疫苗研發時間表

新冠肺炎疫情持續，各國積極研發疫苗，繼俄羅斯衛生部批准該國研發的全球首款新冠肺炎疫苗於當地註冊後，中國知識產權局發出公告，由康希諾生物 （06185） 與中國軍事科學院軍事醫學研究院在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日獲授專利權。

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疫苗研發歷時7個月，整個研發時間表大概如下：

1月 專家赴武漢研究病毒

解放軍少將、生物戰防禦專家陳薇率領軍事醫學專家組趕往武漢，針對研究新冠肺炎病毒的病原傳播變異、疫苗抗體研製等。

3月 疫苗展開第1期臨床測試

疫苗在3月16日研製完成，成為中國首個獲得臨床測試的新冠肺炎疫苗，並正式展開第1期臨床測試，接種的志願者共有108位

4月 疫苗展開第2期臨床測試

4月10日完成第1期臨床測試的醫學觀察，志願者健康狀況良好，便在4月12日，展開第2期臨床試驗，增至為508人接種。

6月 疫苗獲批於解放軍內部使用

6月11日，經過兩輪臨床測試，證實疫苗安全且反應良好，當中的Ad5-nCoV能預防由SARS-CoV-2引起的疾病。 6月30日，康希諾發布公告，疫苗獲中央軍委後勤保障部衛生局頒頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，可於解放軍內部使用，但規定列明未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

8月 疫苗展開第3期臨床測試

8月9日，沙特阿拉伯衛生部發言人表示，當地將會就康希諾疫苗展開第3期臨床測試，目標群眾為5,000名18歲以上的志願者。當局正準備在利雅德（Riyadh）、達曼（Dammam）及麥加（Mecca）3個主要城市進行測試。

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責任編輯：楊子瑩