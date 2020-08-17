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【中國製造？】邱騰華：世貿賦權港標示「香港製造」　將與美國進一步洽商

即市財經 18:24 2020/08/17

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商經局司長邱騰華曾形容美國要求港產產品標示「中國製造」，是指白為黑、做法野蠻。

美國規定9月底起，凡由香港出口至美國的貨品均需標明是「中國製造」。商務及經濟發展局局長邱騰華上周曾批評美國「指白為黑」，他最新接受CNBC訪問時強調，世貿（WTO）規定香港有權自行標示出口品的產地，他將會就美方要求與其進一步討論。

邱騰華受訪時指，中美關係緊張對香港無益，他將會與美國討論，香港出口至美國的產品均須標示為「中國製造」的議題。

美國上周宣布，由香港出口至美國的產品自，9月25日起須標示為「中國製造」。邱騰華稱，世貿規定列明香港有權，為出口的商品使用自己的標籤，即可自行標明出口品的產地。

他續指，中美關係升溫不但對香港不利，同時有可能減低環球對共同抗疫的關注力，特別是一個地區的經濟與抗疫成效有莫大關聯，而中國就是疫後經濟反彈速度最快的國家。

至於香港，第二季經濟增長放緩至收縮9%，他直言對中美緊張關係升級感到憂慮。

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【中國製造】美國海關：港產貨品標記「中國」　稅務準則申報HK

港產品須標記為中國製造 邱騰華：美國指白為黑、做法野蠻

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編輯：趙穎妍

經濟 邱騰華 商務及經濟發展局 中美關係 世界貿易組織

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