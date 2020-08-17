【疫市求生】品牌聯乘一定雙贏？　鴻福堂：資源共享應付經濟挑戰

▲ 鴻福堂上月開始籌備與肯德基推出涼茶配搭炸雞的餐飲優惠。（鴻福堂提供圖片）

香港已步入零售寒冬多時，各大品牌、商場亦推出各出奇招谷生意，例如預售現金券、減價促銷等。品牌聯乘是不少企業採取的策略之一，冀擴闊客源。

鴻福堂近期亦時常有跨界別合作，上月更開始籌備與肯德基推出涼茶配搭炸雞的餐飲優惠。鴻福堂指，活動成功帶動肯德基「Click and Collect手機點餐」的訂單數量上升，同時亦藉肯德基的分店人流，為鴻福堂帶來品牌宣傳效應。

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品牌聯乘如何才成功？

鴻福堂指，現時經濟環境極具挑戰，相信企業之間的合作與資源共享十分重要，雙方皆可提升品牌及產品曝光，並拓展客戶群。

雖鴻福堂的經驗似乎頗成功，但香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波提醒，品牌聯乘必須有一定程度的相關性。若兩個品牌的服務或產品不相關，客戶甚少會一併購買、使用，聯乘效應不會成功。

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推優惠前 宜審視成本結構

除此之外，李兆波亦有建議指，現時市況欠佳，飲食業應審視其成本結構及菜單，免推出優惠後得不償失。

據他分析，菜單款式越多，成本越高。餐廳可加大宣傳「利潤高、銷量低」的產品，如放到菜單較前位置及推出折扣，提升吸引力；同時刪去「利潤低、銷量低」的產品，減少虧損。

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記者：葉泳珊