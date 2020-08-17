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【業績】吉利汽車上半年盈利跌逾4成　一文看清企業業績預告

即市財經 18:25 2020/08/17

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陸續有公司公布業績。

港股進入業績期，本報網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周企業業績消息：

香港中華煤氣 （00003） 公布上半年業績，受晚市禁堂食打擊，股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，中期息維持每股12仙不變。煤氣未計入物業重估的稅後溢利為29.7億元，按年跌20.9%。已計燃料調整費的營業額182.35億元，按年跌1成。

中華煤氣收報11.3元，升0.9%，成交2.14億元。

煤氣上半年少賺逾3成 中期息維持12仙不變

貓眼娛樂 （01896） 公布上半年業績，上半年轉盈為虧，錄得4.3億元（人民幣，下同）虧損；經調整EBITDA則錄得虧損2.8億元。期內，收入大跌9成錄2億元。

貓眼娛樂收報14.86元，升5.1%，成交1.58億元。

貓眼娛樂上半年盈轉虧蝕4.3億人幣

生物科技公司華領醫藥  （02552） 公布上半年業績，虧損淨額按年收窄至1.73億元（人民幣，下同）。研發開支按年減少33%至1.12億元。截至6月底，集團銀行結餘及現金約9.5億元。

華領醫藥收報6.93元，跌7.5%，成交5750萬元。

相關文章：華領醫藥半年虧損收窄至1.73億人幣 夥拜耳在中國合作商業化Dorzagliatin（第二版）

中國海外宏洋  （00081）  公布中期業績，上半年純利按年升28.5%至20.35億元（人民幣，下同），營業額按年增加45.7%至161.09億元，每股盈利59.4仙。集團宣布派發中期息7港仙，按年增加16.7%。

中國海外宏洋收報5.24元，升5%，成交4880萬元。

相關文章：中海宏洋中期多賺29% 派息增16%

華潤電力  （00836） 公布上半年業績，純利增加12.7%至45.29億元，中期股息每股22.5仙，增加12.5%。上半年華潤電力以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的60.1%，其中直接交易電量（包括雙邊長協和競價上網）佔總售電量50.2%。直接交易平均電價較標桿上網電價降幅為6.9%。

華潤電力收報9.73元，跌3.1%，成交7950萬元。

相關文章：華潤電力半年純利增近13%　息22.5仙升12.5%

吉利汽車  （00175）  公布上半年盈利按跌43%至22.97億元（人民幣，下同）。期內，吉利收入跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

吉利收報15.64元，跌6.3%成交22.04億元。

相關文章：吉利少賺44%降銷售目標6%　股價跌逾6%　管理層：使用CMA平台提高定價（第二版）

丘鈦科技  （01478）  公布上半年業績，純利按年大增85.5%至3.36億元（人民幣，下同），收入按年增長74%至88億元。丘鈦稱，優化攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價按年大幅增長1倍，令攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%。

丘鈦收報11.58元，升13.3%，成交3.04億元。

丘鈦科技半年多賺85% 攝像頭模組平均單價大幅提升

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編輯：謝卓榮

香港股票 汽車 吉利汽車（00175） 華潤電力（00836） 中國海外宏洋（00081） 人民幣 每股盈利 電力

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