  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 23:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】一文看清企業業績 藥明純利增逾6成、京東多賺66%

即市財經 22:50 2020/08/17

分享：

陸續有公司公布業績。

港股進入業績期，本報網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周企業業績消息：

民生教育 （01569） 中期純利增16.1%至2.4億元人民幣，EBITDA漲11%至3.4億元人民幣。集團校園教育在校學生人數為8.48萬名，較去年同期增13.9%；根據委託管理安排管理的在線教育學生人數則有12.78萬人。

公告及通告 - [中期業績]

時代中國 （01233） 上半年純利為15.4億元人民幣，按年跌3.6%；核心淨利潤則增1.3%至18.3億元人民幣。期間毛利率及核心淨利率分別為26.9%及10.4%，前者按年跌5.6個百分點。

公告及通告 - [中期業績]

永利地產發展 （00864） 公布上半年業績由盈轉虧，虧損錄2400萬元，去年同期盈利為1474萬元。每股虧損為0.076港元，期內收入按年下跌11.6%至1478萬元。不派中期息。

公告及通告 - [中期業績]

金邦達寶嘉 （03315） 公布上半年業績，純利按年下跌6.4%至8208萬元（人民幣，下同）， 每股盈利為9.9分，派中期息3港仙。期內收入按年下跌15.4%至5.5億元。

公告及通告 - [中期業績]

雲智匯科技 （01037） 公布上半年業績，純利按年增61%至971萬元（人民幣，下同），每股盈利為1.48分，公司不派中期息。期內收入按年增69%至2.58億元。

公告及通告 - [中期業績]

藥明生物  （02269）  公年上半年業績，純利及經調整純利分別為7.3億元（人民幣，下同）及7.34億元，分別按年增62.6%及40.7%。每股盈利0.57分。集團表示，不派發中期股息。

相關文章：藥明生物上半年多賺63% 毛利率收窄

三一國際 （00631） 公布上半年業績，純利按年增16%至6.4億元（人民幣，下同），每股盈利為0.21分，不派中期息。期內，收入按年增25.3%至38.15億元。

公告及通告 - [中期業績]

中國鋁罐 （06898） 公布上半年業績，純利按年下跌61.3%至1399萬元（人民幣，下同），每股盈利為1.6港仙，派中期息0.23港仙。期內收入按年下跌21.6%至9857萬元。

公告及通告 - [中期業績]

中金 （03908） 上半年歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的當期淨利潤為30.5億元人民幣，按年增62.3%，主要因投資銀行業務及股票業務收入大幅上漲，以及投資管理業務收入明顯增長。

公告及通告 - [中期業績]

京東 （09618） 公布，第二季非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年增長66%至59億元人民幣，期內收入按年增34%至2011億元。京東美股（美：JD）盤前股價曾升逾3%，最新報63.44美元，升2%。

相關文章：【京東業績】京東上季經調整利潤增長66%勝預期 美股盤前曾升逾6%（第二版）

舜宇光學 （02382） 公佈截至6月底半年業績，純利按年增長24%至17.76億元人民幣，符預期；收入則按年增長21%至188.6億元人民幣，勝市場預期，主要受惠智能手機相關業務的進一步發展。

相關文章：【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

三生製藥 （01530） 上半年純利增加118.6%至7億元人民幣；扣除零票息可換股債券利息、購股權及股份獎勵有關開支、員工持股計劃有關開支後的正常化純利則減少0.4%至7.49億元人民幣。

公告及通告 - [中期業績]

康方生物 （09926） 上半年錄得7.2億元人民幣虧損，按年大增5.2倍，而研發開支及行政開支分別95%及6.3倍至2.4億元人民幣及9952.1萬元人民幣。撇除權益結算的股份獎勵開支、上市開支及可轉換可贖回優先股公允價值變動後，集團經調整期內全面虧損總額擴大88%至2.2億元人民幣。

相關文章：康方生物中期虧損飆5.2倍 明年上半年提交多隻新藥申請

藍光嘉寶服務 （02606） 公布上半年業績，純利按年30.6%至2.35億元（人民幣，下同），每股盈利1.32分，不派中期息。期內收入按年增25%至11.7億元

公告及通告 - [中期業績]

龍翔 （00935） 公布上半年業績，純利按年增65.2%至3946萬元，每股盈利派3.23仙。期內，收入按年增5%至1.22億元，中期息派1.8仙，去年同期派1.5仙。

公告及通告 - [中期業績]

微盟  （02013）  上半年由盈轉虧，淨虧損錄5.46億元（人民幣，下同），剔除可換股債券公平值虧損、SaaS破壞事件影響的經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。收入按年升46%至9.57億元，剔除SaaS破壞事件後收入按年增長6成至10.5億元。

微盟收報10.74元，跌2.2%，成交4億元。

相關文章：微盟半年經調整淨利潤升77% 收入按年增長46%

光控精技 （03302） 公布上半年業績，公司由虧轉盈，純利增至5.6萬新加坡元（約31.6萬港元）。每股盈利0.01分，不派中期息。期內，收入按年增16.2%至3039萬元新加坡元（約1.7億港元）。

公告及通告 - [中期業績]

遠洋集團 （03377） 公布上半年業績，盈利按年跌35%至12.2億元（人民幣，下同），中期息派每股5.6分人民幣，折合每股6.2港仙。期內，核心盈利按年升6%至11.2億元；營業額創新高至193.7億元，按年增18%。

公告及通告 - [中期業績]

首長寶佳 （00103） 公布上半年業績，溢利按年增1.9%至3586萬元，每股盈利1.87仙，不派中期息。期內，收入按年跌21.2%至8.6億元。

公告及通告 - [中期業績]

香港中華煤氣 （00003） 公布上半年業績，受晚市禁堂食打擊，股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，中期息維持每股12仙不變。煤氣未計入物業重估的稅後溢利為29.7億元，按年跌20.9%。已計燃料調整費的營業額182.35億元，按年跌1成。

中華煤氣收報11.3元，升0.9%，成交2.14億元。

相關文章：煤氣上半年少賺逾3成 中期息維持12仙不變

貓眼娛樂 （01896） 公布上半年業績，上半年轉盈為虧，錄得4.3億元（人民幣，下同）虧損；經調整EBITDA則錄得虧損2.8億元。期內，收入大跌9成錄2億元。

貓眼娛樂收報14.86元，升5.1%，成交1.58億元。

相關文章：貓眼娛樂上半年盈轉虧蝕4.3億人幣

生物科技公司華領醫藥  （02552） 公布上半年業績，虧損淨額按年收窄至1.73億元（人民幣，下同）。研發開支按年減少33%至1.12億元。截至6月底，集團銀行結餘及現金約9.5億元。

華領醫藥收報6.93元，跌7.5%，成交5750萬元。

相關文章：華領醫藥半年虧損收窄至1.73億人幣 夥拜耳在中國合作商業化Dorzagliatin（第二版）

中國海外宏洋  （00081）  公布中期業績，上半年純利按年升28.5%至20.35億元（人民幣，下同），營業額按年增加45.7%至161.09億元，每股盈利59.4仙。集團宣布派發中期息7港仙，按年增加16.7%。

中國海外宏洋收報5.24元，升5%，成交4880萬元。

相關文章：中海宏洋中期多賺29% 派息增16%

華潤電力  （00836） 公布上半年業績，純利增加12.7%至45.29億元，中期股息每股22.5仙，增加12.5%。上半年華潤電力以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的60.1%，其中直接交易電量（包括雙邊長協和競價上網）佔總售電量50.2%。直接交易平均電價較標桿上網電價降幅為6.9%。

華潤電力收報9.73元，跌3.1%，成交7950萬元。

相關文章：華潤電力半年純利增近13%　息22.5仙升12.5%

吉利汽車  （00175）  公布上半年盈利按跌43%至22.97億元（人民幣，下同）。期內，吉利收入跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

吉利收報15.64元，跌6.3%成交22.04億元。

相關文章：吉利少賺44%降銷售目標6%　股價跌逾6%　管理層：使用CMA平台提高定價（第二版）

丘鈦科技  （01478）  公布上半年業績，純利按年大增85.5%至3.36億元（人民幣，下同），收入按年增長74%至88億元。丘鈦稱，優化攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價按年大幅增長1倍，令攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%。

丘鈦收報11.58元，升13.3%，成交3.04億元。

丘鈦科技半年多賺85% 攝像頭模組平均單價大幅提升

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

香港股票 汽車 光控精技（03302） 貓眼娛樂（01896） 首長寶佳（00103） 遠洋集團（03377） 三生製藥（01530） 京東集團—SW（09618） 藍光嘉寶服務（02606） 香港中華煤氣（00003）

上一篇文章

【金價走勢】美滙續弱金價重拾升勢 現貨金升2.3%高見1989美元

下一篇文章

【盈喜盈警】聯邦制藥料上半年淨溢利下跌至2億　一文看清企業業績預告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【恒指夜期】央視：國務院要求引導貸款利率下行　夜期69點（不斷更新）
【恒指夜期】央視：國務院要求引導貸款利率下行　夜期69點（不斷更新）