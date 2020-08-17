【業績】一文看清企業業績 中金純利增62%、京東多賺66%

▲ 陸續有公司公布業績。

港股進入業績期，本報網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為本周企業業績消息：

中金 （03908） 上半年歸屬於本公司股東及其他權益工具持有人的當期淨利潤為30.5億元人民幣，按年增62.3%，主要因投資銀行業務及股票業務收入大幅上漲，以及投資管理業務收入明顯增長。

公告及通告 - [中期業績]

京東 （09618） 公布，第二季非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年增長66%至59億元人民幣，期內收入按年增34%至2011億元。京東美股（美：JD）盤前股價曾升逾3%，最新報63.44美元，升2%。

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舜宇光學 （02382） 公佈截至6月底半年業績，純利按年增長24%至17.76億元人民幣，符預期；收入則按年增長21%至188.6億元人民幣，勝市場預期，主要受惠智能手機相關業務的進一步發展。

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三生製藥 （01530） 上半年純利增加118.6%至7億元人民幣；扣除零票息可換股債券利息、購股權及股份獎勵有關開支、員工持股計劃有關開支後的正常化純利則減少0.4%至7.49億元人民幣。

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康方生物 （09926） 上半年錄得7.2億元人民幣虧損，按年大增5.2倍，而研發開支及行政開支分別95%及6.3倍至2.4億元人民幣及9952.1萬元人民幣。撇除權益結算的股份獎勵開支、上市開支及可轉換可贖回優先股公允價值變動後，集團經調整期內全面虧損總額擴大88%至2.2億元人民幣。

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藍光嘉寶服務 （02606） 公布上半年業績，純利按年30.8%至2.35億元（人民幣，下同），每股盈利1.32分，不派中期息。期內收入按年增25%至11.7億元

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龍翔 （00935） 公布上半年業績，純利按年增65.2%至3946萬元，每股盈利派3.23仙。期內，收入按年增5%至1.22億元，中期息派1.8仙，去年同期派1.5仙。

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微盟 （02013） 上半年由盈轉虧，淨虧損錄5.46億元（人民幣，下同），剔除可換股債券公平值虧損、SaaS破壞事件影響的經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。收入按年升46%至9.57億元，剔除SaaS破壞事件後收入按年增長6成至10.5億元。

微盟收報10.74元，跌2.2%，成交4億元。

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光控精技 （03302） 公布上半年業績，公司由虧轉盈，純利增至5.6萬新加坡元（約31.6萬港元）。每股盈利0.01分，不派中期息。期內，收入按年增16.2%至3039萬元新加坡元。

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遠洋集團 （03377） 公布上半年業績，盈利按年跌35%至12.2億元（人民幣，下同），中期息派每股5.6分人民幣，折合每股6.2港仙。期內，核心盈利按年升6%至11.2億元；營業額創新高至193.7億元，按年增18%。

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首長寶佳 （00103） 公布上半年業績，溢利按年增1.9%至3586萬元，每股盈利1.87仙，不派中期息。期內，收入按年跌21.2%至8.6億元。

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香港中華煤氣 （00003） 公布上半年業績，受晚市禁堂食打擊，股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，中期息維持每股12仙不變。煤氣未計入物業重估的稅後溢利為29.7億元，按年跌20.9%。已計燃料調整費的營業額182.35億元，按年跌1成。

中華煤氣收報11.3元，升0.9%，成交2.14億元。

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貓眼娛樂 （01896） 公布上半年業績，上半年轉盈為虧，錄得4.3億元（人民幣，下同）虧損；經調整EBITDA則錄得虧損2.8億元。期內，收入大跌9成錄2億元。

貓眼娛樂收報14.86元，升5.1%，成交1.58億元。

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生物科技公司華領醫藥 （02552） 公布上半年業績，虧損淨額按年收窄至1.73億元（人民幣，下同）。研發開支按年減少33%至1.12億元。截至6月底，集團銀行結餘及現金約9.5億元。

華領醫藥收報6.93元，跌7.5%，成交5750萬元。

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中國海外宏洋 （00081） 公布中期業績，上半年純利按年升28.5%至20.35億元（人民幣，下同），營業額按年增加45.7%至161.09億元，每股盈利59.4仙。集團宣布派發中期息7港仙，按年增加16.7%。

中國海外宏洋收報5.24元，升5%，成交4880萬元。

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華潤電力 （00836） 公布上半年業績，純利增加12.7%至45.29億元，中期股息每股22.5仙，增加12.5%。上半年華潤電力以市場方式定價的售電量佔附屬電廠總售電量的60.1%，其中直接交易電量（包括雙邊長協和競價上網）佔總售電量50.2%。直接交易平均電價較標桿上網電價降幅為6.9%。

華潤電力收報9.73元，跌3.1%，成交7950萬元。

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吉利汽車 （00175） 公布上半年盈利按跌43%至22.97億元（人民幣，下同）。期內，吉利收入跌23%至368.2億元人民幣，繼續不派中期息。吉利重列上半年銷量按年跌19%至53.04萬輛，並宣布下調全年銷售目標6%至132萬輛。

吉利收報15.64元，跌6.3%成交22.04億元。

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丘鈦科技 （01478） 公布上半年業績，純利按年大增85.5%至3.36億元（人民幣，下同），收入按年增長74%至88億元。丘鈦稱，優化攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價按年大幅增長1倍，令攝像頭模組產品的銷售收入按年增長97%。

丘鈦收報11.58元，升13.3%，成交3.04億元。

丘鈦科技半年多賺85% 攝像頭模組平均單價大幅提升

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編輯：謝卓榮