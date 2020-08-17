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【美國大選】新興市之父麥樸思︰拜登當選是股市「災難」

即市財經 18:15 2020/08/17

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麥樸思認為，拜登當選將不利將股市表現。

近期民調顯示，美國民主黨總統參選人拜登拜登的支持度領先於現任總統特朗普。有「新興市場之父」的麥樸思(Mark Mobius）形容若，若然拜當選，對股市的影響會是「災難性的（disastrous）」。他又認為，若特朗普能夠連任，將會提振股市表現。

麥樸思解釋，特朗普的目標是使人們重返工作崗位，減少失業並在整體上促進經濟增長。自2017年上任以來，特朗普採取了一系列利好企業的措施，例如下調企業稅率。

麥樸思去年亦曾提出過類似看法。他在當時表示，若特朗普未能贏得第二個總統任期，股票市場將會陷入混亂。他認為，市場依賴特朗普的政策來持續推動股市上漲，以及保持美國更高的經濟增速。他仍看好新興市場的企業收益高於發達經濟體，並指較低的利率通常對美元不利，對新興市場的貨幣有利。

籲各國重啟經濟

麥樸思又呼籲全球各國政府解除封鎖，以推動經濟發展，並指隔離封鎖措施的危害大於新冠病毒。他表示︰「對於政府來說，重要的是停止關閉行動，讓人們恢復正常的生活和工作習慣。對疫情的重視過多，損害了大多數人。」

他又指出，通過鼓勵人們戴口罩並遵循簡單的衛生習慣，有可能使經濟恢復正常運轉。

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編輯︰侯景成


 

新興市場 經濟 美國 美國民主黨

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