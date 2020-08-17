WeChat Pay HK推夏日優惠　消費送電子現金券+服務體驗

▲ WeChat Pay HK今年第二季的交易量相比上季度，錄得雙位數升幅。

新冠肺炎疫情下港人愈來愈常用電子支付。騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK，今年第二季的交易量相比上季度，錄得雙位數升幅。 該平台今日更宣布，推出夏日「全城狂賞」活動。

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活動內容有三個，包括：

1）抽獎活動，最高送贈2,888元獎賞

用戶由即日至10月10日，每日於指定香港商戶消費首筆滿10元，即可參加抽獎，最高可獲2,888元電子現金券禮包。

▲ WeChat Pay HK近日推出連串夏日消費優惠。（WeChat Pay HK提供）

2）「碼上齊狂賞」，最高送贈35電子現金券

用戶由即日起至9月30日，在WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」，或WeChat活動頁面，即可領取一個「狂賞券」 禮包，包括2元多用多賞券。只要分享給朋友後，可再解鎖5元多Friend多賞券，最多可領取並使用5個「狂賞券」禮包，總值35元電子現金券

3）「狂熱印花賞」 ，送電子現金券+音樂+遊戲等體驗

用戶於推廣期內，每日於指定商戶門店消費滿10元，即可獲得特定電子印花。集齊指定數量電子印花，可以兌換電子現金券（見下表）。

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類別 內容 優惠期 日日賺印花 用戶於全港所有接受WeChat Pay HK的商戶消費滿10元，即可獲得電子印花一個，每三個電子印花可兌換5元電子現金券一張，每月最多可換領三張合共總值15元的電子現金券。 即日起至10月31日 區區印花賞 用戶以WeChat Pay HK於各區指定商戶消費滿10元，可獲電子印花一個，憑三個電子印花，可兌換一張5元專屬電子現金券。 即日起至8月31日 音樂印花賞 用戶於指定商戶消費滿10元，可獲得音樂電子印花一個，每三個電子印花，可兌換14天JOOX VIP。 即日起至8月31日 遊戲印花賞 用戶於指定商戶消費滿10元，可獲得遊戲電子印花一個，每三個電子印花，可獲PUBG Mobile免費道具兌換碼。 即日起至8月31日 專屬印花賞 用戶於全港佳寶單筆消費滿10元，即可獲贈專屬電子印花一個，憑兩個專屬電子印花，可換領5元專屬電子現金券一張。最多可換領三張，合共總值15元的電子現金券。 即日起至8月31日

迎新優惠 新用戶送20元電子現金券

另外，合資格新用戶由即日起至9月30日，掃描WeChat宣傳物品上的QR Code或登入「全城狂賞」活動頁面，即可領取「迎新激賞」20元電子現金券一張，只要消費滿30元即可使用。

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責任編輯：馬意文