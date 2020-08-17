【印度商機】外媒：三星擬將部分手機生產線搬至印度　產出價值達3000億元

▲ 最近有消息指，三星（Samsung）亦計劃在印度建立生產線，旨在未來5年內產出價值400億美元（約3100億港元）的設備。

受新冠肺炎、中美貿易戰等因素影響，蘋果（Apple）目前已開始在印度組裝iPhone，以減低對中國生產的依賴。最近有消息指，三星（Samsung）亦計劃在印度建立生產線，旨在未來5年內產出價值400億美元（約3100億港元）的設備。

印度經濟時報（Economic Times）報道，三星已向印度政府遞交一項生產鼓勵計畫（Production-Linked Incentive Scheme，PLI）的申請，並引述消息人士指，三星正考慮拓展多元化的生產線，包括將部分生產智能手機的業務搬到印度，以加大在印度的生產投入。惟此舉勢分薄三星在越南和其他地區的製造業務。

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現時越南是僅次於中國的第二大智能手機製造地。印度政府於今年4月，推出生產鼓勵計畫（PLI），促進當地製造和吸引產業鏈投資（包括組裝、測試、包裝等），並給予外國製造商各種優惠。根據設定目標，PLI計劃在2025年前，讓印度智能手機出口增加至逾1000億美元（約7750億港元），以提升其在全球的電子製造業地位。

印度電子與信息技術部長Ravi Shankar Prasad於8月1日表示，政府自推出PLI後，已收到三星、鴻海（富士康）、緯創、和碩等22間企業的申請。

責任編輯：姚慧儀