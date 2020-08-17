【定期存款】人民幣定存爆加息搶客戰 招商永隆4存期齊享2.5厘息

▲ 港銀近日鬥加人民幣定存息，上商預告明天全面加息；但招商永隆的2.5厘人幣定存息續問鼎「高息王」。

人民幣定期存款近期爆加息搶客戰，上商預告加入戰團，明天（8月18日）全面調升人民幣定存短中長息，包括把3個月、半年及一年期齊升0.1厘，令3個存期的息率重上兩厘水平，如3個月人民幣定存的新息率報2.05厘，半年為2.15厘，一年期則為2.2厘。上商享特惠息的入場費為10萬元（人民幣，下同），而附帶條件是全新資金或兌換資金。

論及冠絕全城的息率，上周招商永隆銀行新推3個月、半年、9個月及一年定存息皆享2.5厘，頓成為相同存期的「高息王」。起存額方面，除了半年期是廿萬元外，其餘的3個月、9個月及一年皆為10萬元，以10萬元門檻計，一年穩袋2,500元利息。至於小存戶仍享高息優惠，如以一萬元進場，3個月、9個月及一年亦有2.45厘；半年及兩年則為2.35厘。

招商永隆人民幣定存的超高息，屬快閃定期存款優惠，適用於招商永隆銀行全新或現有存款客戶，只須透過「招商永隆銀行一點通」手機 App，以「快閃定期存款優惠劵」建立定期存款；但優惠屬限時及不定期推出，每日名額有限，先到先得。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，人民幣在岸價兌美元由現時至今年底，高低位介乎6.85至7.1，年底目標價7.05，中短期後向仍視乎美國大選，以及全球疫情而甚波動。

此外，相對於人幣定存息，港元及美元定存自下半年開始大小行齊齊劈息，更凸顯人民幣具息差優勢，如渣打一年人幣息現時高達1.7厘；反觀美元息乍現0.1厘新低，港元息亦不過是0.4厘，3者的入場費齊為10萬港元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪