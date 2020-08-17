【展會續停】會議展覽復辦無期　協會促政府加碼資助

會議展覽復辦無期，香港展覽會議業協會最新一項調查指出，98%受訪會員稱疫情對其業務帶來嚴重或非常嚴重的打擊，促請政府除現有的會議展覽業資助計劃外，在金錢及政策方面提供即時及額外支持和援助

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協會於今年7月23至30日向115個會員發出電子問卷，收回59個會員交回問卷，當中31%是會議展覽主辦機構，69%非主辦機構。調查結果顯得，所有受訪主辦機構預期今年將會錄得虧損，當中36%受訪者預期生意損失將會超過1億港元。另89%受訪主辦機構及59%非主辦機構預期業務需要超過12個月才能復甦。

至今未有主辦機構已獲取政府資助

雖然政府在「防疫抗疫基金」下設立會議展覽業資助計劃，資助會展活動的參加者和主辦機構。但91%的受訪會員認為資助計劃不足以支援業界渡過今次的難關，原因包括主辦機構難以招募參展商及向海外買家進行推廣、資助計劃開始日期的不確定性有可能令部份主辦機構帶來財務損失，加上原定於7月24日啟動的政府資助計劃亦延遲推出 ，協會指目前未有主辦機構從資助計劃中獲得資助。

協會會長李劍彬稱，沒有活動舉行意味著主辦機構、場館和供應商在疫情期間都是零收入。 然而，資助計劃只能在展覽和會議復辦時才會發放資助，暫時仍遙遙無期，故促請政府為會展業不同持份者提供即時額外財政支援，包括場地營運者、 主辦機構、承建商、物流及貨運、買家登記公司、設施/設備/音響租賃及其他相關的服務提供者。

除了即時財政援助，協會亦要求當局釐清出入境限制規定，並在研究撤銷對有效控制疫情的國家及地區的強制檢疫事宜上，增加透明度。

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責任編輯：蘇穎琪