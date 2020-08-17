微盟半年經調整淨利潤升77% 收入按年增長46%

▲ 微盟上半年盈轉虧，錄得淨虧損5.46億人民幣。

微盟 （02013） 上半年盈轉，錄得淨虧損5.46億元（人民幣，下同），剔除可換股債券公平值虧損、SaaS破壞事件影響的經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。收入按年升46%至9.57億元，剔除SaaS破壞事件後收入按年增長6成至10.5億元。

微盟今日績前收報10.74元，跌2.2%，成交4億元。

截至6月底，微盟SaaS產品的付費商戶為88,463名，按年增加26.4%，SaaS產品的每用戶平均收益按年增長10.2%至3,447元。精準營銷業務服務的廣告主數量增長33.5%至26,084名，每廣告主平均開支增長92%至近17.7萬元，精準營銷廣告主數量的增長和每廣告主平均開支的增加令公司精準營銷毛收入增長156.5%至46.11億元。

微盟稱，針對早前SaaS破壞事件的商家賠付計劃已接近尾聲，預計賠付總金額為1.27億元，公司承擔0.87億元，管理層承擔0.4億元。微盟續指，已取得商家的諒解，並未發生集體訴訟，整體風險可控。

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編輯：陳健婷