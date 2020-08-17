【內房股】奧園：沒有推大規模促銷 有信心達成全年銷售目標

▲ 奧園指，希望控制全年買地預算介乎350億至400億元人幣，下半年投資重點為長三角、珠三角及中西部。

中國奧園 （03883） 首7個月合約銷售604.2億元（人民幣，下同），完成全年目標46%，已簽約未確認的合約銷售金額約1800億元，將於未來2年入賬。奧園全年可售資源達2200億元，料第四季的推盤節奏會較第三季快速，有信心全年銷售額可按年增長12%。由於市場恢復情況不俗，奧園沒有提供大規模的折扣促銷。

拿地方面，奧園指，希望控制全年買地預算介乎350億至400億元，下半年投資重點為長三角、珠三角及中西部。截至今年6月底止，奧園擁有超過50個城市更新項目，上半年有4個項目完成轉化。管理層預期，下半年有8個項目實現首期或全部轉化，可售貨值逾600億元，當中約200億貨值可於今年內推出。

奧園今年完成收購內房A股京漢（深：000615），管理層預期可獲得120萬平方米的土地儲備，京漢成為子公司後今年內將會併表，並可達至盈虧平衡，對公司負債率有正面幫助，未來奧園將會密切追蹤該類公司。

奧園上半年多賺6%至24.2億元，核心淨利潤增21%至24.5億元，不派中期息。期內，收益按年增19%至282.4億元，截至6月底止，淨負債率為79.8%。

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編輯：袁諾曦