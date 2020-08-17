【歐洲第二波疫情】多國9月復課 校園抗疫措施一覽

歐洲的第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙及法國等歐洲國家疫情有回溫跡象。但不少歐洲國家都計劃於9月逐步復課，面對疫情嚴峻的情況，都制定強制戴口罩、小班教學等措施，希望減低疫情下復課的風險。

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西班牙

西班牙政府未有訂立全國復課的日期，17個自治區自行訂定教育政策，部分地區最快於9月7日開放學校。

西班牙政府建議校園內維持社會距離，例如同時使用圖書館和餐廳等設施作為教室，提供更多空間讓校方安排小班教學。

法國

法國將於9月1日復課，但在巴黎及馬賽地區等疫情較嚴重區域，學校或仍維持關閉。教育部建議，如果在校園不能保證至少1米距離，11歲以上的學生和老師，不論室內室外都要戴口罩，而校方應為員工提供口罩。

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意大利

意大利將於9月14日復課，規定教職員必須戴口罩。而政府將在8月底決定，是否強制要求6歲以上的學童戴口罩。另外，校內每班的規模將會縮小，以加強校園內的社交距離。

比利時

比利時將於9月1日復課，如果部分地區的感染率有惡化趨勢，可能會安排中學生分開返校，每隔一周輪流上課，甚至根據疫情進行調整。

德國

德國16個州返復課日期不一，北部的部分州已正式復課，而南部州則大部分按計劃於9月復課。德國國家科學院發布指引，建議各州要求15歲或以上的學生戴口罩、校內以小組形式上課，並繼續安排師生檢測。

其中人口最多的北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），為德國唯一要求在教室內戴口罩的州。

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波蘭

波蘭大部分地區將於9月1日復課，未有強制戴口罩或限制班級人數，但要求學童在校園內經常洗手，及避免大批學生互相接觸。如部分病例較多的地區，將會限制學生聚集的人數，而且授權校長在學校出現病例時，改為網上學習。

丹麥

丹麥已於8月10日復課，安排學童分成10至12個小組，每組於課室內最少保持2米的距離，學童每隔1.5小時​就要​洗一次手。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 不少歐洲國家都計劃於9月逐步復課，制定多項措施減低新冠肺炎疫情在校園擴散的風險。