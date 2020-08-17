▲ 【移民英國】4成A-Level考生被降級 約翰遜政府捱轟

英國疫情持續，多個英國公開考試因而被取消，英國高級程度考試（A-Level）成績改為以教師提交的預測成績作評估，再經英國當局以電腦演算法調整。英國A-Level上周放榜，近4成考生成績比預測成績低，公立學校的學生為主要受害者。A-Level成績影響英國學生被大學取錄的機會，引發大批學生上街示威。

據英國天空新聞台報道指，有約28萬名應考今屆A-Level，39.1%考生的成績比教師提交的預測成績，低至少一個等級。更大的爭議是，大部份私立學校的學生成績卻未被系統的演算法調低。

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由於英國公開考試因疫情而被取消，為評估今屆考生成績，英國資歷及考試規例署（Ofqual）使用電腦演算法，計算考生成績。當局相信，此演算法有助避免學生「成績膨漲」。

據報道指，演算法會按照教師提交的預測成績，再參照該考生前幾年的成績，又會參考該學校過往學生的A-level成績。如果該學校以往4年沒有出現成績好的學生，系統亦會假定該學校今屆很大機會沒有學生拿取好成績。

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報道又指，如果系統發現在同一所學校內，有大批學生均被教師預測為A或B級，系統會自動調整排名較低的學生的等級。在最壞的情況下，原本被評估為A級的學生，可在此過程被降至C級。

數以百計學生一連三日上街示威，前往國會廣場及教育局抗議演算法不公，更要求教育大臣韋廉信辭職。

韋廉信曾表示，考生可以校內模擬考試成績免費申請上訴，以成績較高者為準。不過，Ofqual其後突然收回上訴指引，表示稍後再公布上訴詳情。

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責任編輯：林嘉莉