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【軟銀賣ARM】英偉達購ARM進入談判階段　估值4000億

即市財經 17:54 2020/08/17

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英偉達最快於夏季結束前收購ARM，估值高達400億英鎊。

軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義早前透露考慮出售晶片設計公司ARM後，ARM賣盤終有新進展。英國媒體Evening Standard引述消息報道，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，美：NVDA）有意收購ARM，目前已就收購ARM與軟銀進行談判，預計出售ARM的交易最快於夏季末完成。目前ARM的最新估值高達400億英鎊（約4057億港元），遠超2016年軟銀收購ARM時的240億英鎊價格。

受收購ARM的消息刺激，英偉達美股盤前升約1.23%，報價468.2美元，市值達2845億美元（2.2 萬億港幣）。

報道指，接受軟銀委託出售ARM的高盛，曾經與蘋果（美：AAPL）接洽，但因蘋果沒興趣而作罷。隨後，高盛試圖聯合包括高通（美：QCOM）、谷歌（美：GOOGL）、三星、以及英偉達共同收購ARM，但最終只有英偉達有興趣。

英國政府或將密切關注這筆交易，而早於2016年，英國政府曾堅持要求軟銀將ARM總部設於英國，並將擴大員工人數。目前尚未知悉英偉達會否繼續採取這些措施。

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編輯：陳華

美股 經濟 晶片 NVIDIA 高通（Qualcomm，美：QCOM） 收購 Softbank 蘋果（Apple，美：AAPL） 谷歌（美：GOOGL） Samsung
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