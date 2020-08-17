【TikTok拆骨】外交部趙立堅：美國政客想置TikTok於死地

▲ 外交部發言人趙立堅形容，美國一些政客眼中，「國家安全」彷彿成為美國給別國找事的「萬金油」，成為打壓非美國企業的「尚方寶劍」。

早前美國總統特朗普簽署行政命令，要求字節跳動於90天內剝離TikTok在美業務。據央視報道，外交部發言人趙立堅回應，TikTok幾乎滿足美方提出的所有要求，認為美國一些政客有意將TikTok置於死地。

趙立堅表示，近期中方多次就有關TikTok問題「講事實、講真相、講道理。」趙立堅稱，TikTok的服務器在美國、數據中心美國及新加坡，營運團隊全部為本地化，公司中高管理層全部聘用美國人。公司聘請1500名美國員工，並承諾創造1萬個就業崗位。

他指出，TikTok還對外公開審核政策和算法源代碼。他直言，TikTok幾乎滿足美方提出的所有要求，但仍逃不過美國一些人出於強盜邏輯和政治私利對其採取的巧取豪奪，美國的一些政客非要無中生有罪名，置TikTok於死地。

第二，在美國一些政客眼中，「國家安全」彷彿成為美國給別國找事的「萬金油」，成為這些人無理蠻橫打壓非美國企業的「尚方寶劍」。

趙立堅表示，美國聲稱TikTok等企業危害美國國家安全，但就連美國中情局有關評估報告也顯示，沒有證據表明中方攔截了TikTok數據或利用TikTok侵入用戶手機，所謂自由、安全不過是美國一些政客所奉行的「數字砲艦政策」藉口。

趙立堅認為，這種霸凌行徑是對美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的公然否定，違反國際貿易規則，肆意侵害他國利益，也必將損害美國自身利益。

外交部敦促美方立即糾正錯誤，停止污衊抹黑中國，停止無理打壓別國企業。

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責任編輯︰謝卓榮