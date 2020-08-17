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【晶片股】台積電5nm晶片　蘋果幾乎包攬未來兩季所有產能

即市財經 17:22 2020/08/17

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蘋果對於台積電5nm的需求主要針對iPhone 12系列手機。

台灣《經濟日報》引述業界人士指出，目前台積電TSMC（美︰TSM）5nm（納米）製程晶片月產能約6萬片，今季台積電5nm的產能，除了一部分在9月中之前供應給海思，其餘幾乎都留給蘋果，而台積電第4季與明年首季的5nm產能，也幾乎都是由蘋果盡攬。

台積電生產的5nm晶片在全球非常搶手，據台灣《經濟日報》引述業界人士表示，台積電的5nm相關產能，將於本季內從原先的月產能6萬片，擴增為7萬片，明年上半年再進一步擴增至每月8萬至9萬片。

報道指，蘋果對於台積電5nm的需求主要針對iPhone 12系列手機，明年蘋果將會有iPhone 12s甚至iPhone 13系列型號，以及A14X和ARM Mac等處理器，反映蘋果在多方面都需要5nm。現時蘋果沒有自己生產的能力，只能通過台積電等代工廠來滿足需求。

台積電早前預期，第三季將受惠於5G智能手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5nm及7nm之強勁需求，第三季合併收入預計介乎112億至115億美元，將創新高。台積電的5nm製程客戶，預期包括蘋果、AMD、高通、聯發科等。

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編輯：陳韻妍

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