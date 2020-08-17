【晶片股】台積電5nm晶片　蘋果幾乎包攬未來兩季所有產能

▲ 蘋果對於台積電5nm的需求主要針對iPhone 12系列手機。

台灣《經濟日報》引述業界人士指出，目前台積電TSMC（美︰TSM）5nm（納米）製程晶片月產能約6萬片，今季台積電5nm的產能，除了一部分在9月中之前供應給海思，其餘幾乎都留給蘋果，而台積電第4季與明年首季的5nm產能，也幾乎都是由蘋果盡攬。

台積電生產的5nm晶片在全球非常搶手，據台灣《經濟日報》引述業界人士表示，台積電的5nm相關產能，將於本季內從原先的月產能6萬片，擴增為7萬片，明年上半年再進一步擴增至每月8萬至9萬片。

報道指，蘋果對於台積電5nm的需求主要針對iPhone 12系列手機，明年蘋果將會有iPhone 12s甚至iPhone 13系列型號，以及A14X和ARM Mac等處理器，反映蘋果在多方面都需要5nm。現時蘋果沒有自己生產的能力，只能通過台積電等代工廠來滿足需求。

台積電早前預期，第三季將受惠於5G智能手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5nm及7nm之強勁需求，第三季合併收入預計介乎112億至115億美元，將創新高。台積電的5nm製程客戶，預期包括蘋果、AMD、高通、聯發科等。

相關文章：【晶片股】台積電有望拿下英特爾新GPU產綫代工訂單

相關文章：【全球芯片】三星將代工IBM新一代芯片 IBM全力搶佔Intel市場？

相關文章：【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

相關文章：台積電7月銷售額1059.6億新台幣 按年增長25%

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍