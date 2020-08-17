Google Chrome將新增省電模式　降低更新頁面頻率

▲ Google的Chrome瀏覽器一直以來都出現嚴重耗電的情況，日前終於宣布即將推出省電模式功能。

Google的Chrome瀏覽器一直以來都出現嚴重耗電的情況，日前終於宣布即將推出省電模式功能，幫助解決眾多用戶的煩惱。

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據外國網站Slash Gear報道，Google網站正在嘗試增加支持額外的特殊程式編碼和標籤，使網頁可以告知Chrome如何針對電池、CPU改善管理低能耗頁面。也就是說，當Chrome發現設備電力不足，或用戶設置省電模式時，網頁如果有預先設定好的特殊程式編碼和標籤，Chrome就會自動進入對應的省電模式，以降低更新頁面的頻率，或減慢執行程式編碼的速度，以減低CPU資源的耗用。新系統更允許網頁根據用戶是否開啟省電模式而調整其性能，讓網路應用變得更像電腦內置的軟件。

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不過報道又指，部分電池耗費的責任應歸咎於網站本身，尤其是那些隨意使用Javascript和系統資源的網站。由於Google並不能夠強制這些網站正常運行，故無法減低耗電的網站和網絡應用的影響。

Chrome上月曾經進行一項實驗，發現有些網頁會在背景進入休眠狀態，從而限制Javascript計時器，這些計時器不必要地耗盡 CPU，同時消耗電量。因此Chrome就決定在是次更新，加入省電模式選項功能。新功能預計將會在Chrome 86或87中正式加入，至於能否充分發揮其作用，就要視乎網站開發者是否願意支持。

責任編輯：施雯雯