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【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬

股樓投資 17:47 2020/08/17

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新冠肺炎疫情肆虐，加上經濟持續轉差，影響樓市交投氣氛，近期就連藍籌屋苑也錄低價成交，新界西區的上車盤自然也跌價，更重現「四球」以下的放盤，成交價僅368萬元，首期不用40萬元。

中原唐欣怡說，近期屯門區睇樓量回升，不少早前因疫情擱置入市的買家，紛紛重啟入市大計，平價盤快速獲承接。其中，屯門花園低層H室，實用面積316平方呎，兩房間隔，原叫價378萬元，終以368萬元易手，實用呎價11,646元。

唐欣怡說，過去一年，屯門花園成交價企穩400萬元以上，今年錄得的兩宗成交價分別為420萬及440萬元。被問到業主低價放售原因，代理說，上址處於極低層，加上裝修一般，故業主願以低市價沽出。

中原網站顯示，屯門花園有兩個單位叫價「四球」以下，實用面積同為316平方呎，且處低層。資料顯示，屯門花園位於置樂青海圍6號，於1981年入伙，提供136個單位，實用面積316至334平方呎，而物業基座商舖以民生商舖及食肆為主。

值得留意的是，近期屯門屢錄低價成交，祥益胡志偉說，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積415平方呎，原業主看淡後市，不足兩個月，減價42萬元，並以458萬元賣出單位，實用呎價11,036元，低市價11%，屬今年初價位。

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撰文 : 黃卓賢

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