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【京東業績】京東績後升半成　上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）

即市財經 09:24 2020/08/18

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京東公佈第二季度業績，公司早前指引上季收入按年升20%至30%。

京東 （09618） 公佈回港上市後首份成績表，上季收入按年增長34%至2011億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）純利按年增長66%至59億元，大勝預期。京東股價績後高開5.5%，開報256元，成交1.4億元。

京東年度活躍用戶數按年增加30%至4.174億，至6月手機每日活躍用戶按年增長40%。收入方面，京東上季商品收入及服務收入分別按年增加33.5%及36.4%。

京東零售集團首席執行官徐雷在業績會稱，國內主要電商平台的用戶均見增長，愈來愈來用戶在多個平台購物，相信京東仍有很多用戶增長空間。

他續指，618購物節出色表現主要反映上半年中國消費壓抑，踏入第三季，空調等品類商品因天氣銷情或下降，但消費品、生鮮、健康、居家等商品品類仍見強勁增長，整個中國電商行業的滲透率上升，更多消費者轉向網上購物，而京東可憑藉鮮明的供應鏈能力及服務，持續吸引新用戶及提升舊用戶的消費水平。

徐雷補充，集團上季新用戶主要來自低綫城市，消費品、生鮮等商品品類在低綫城市取得不錯表現，但低綫城市用戶消費支出相對較低，冀未來通過商品、會員權益等提高該類用戶的消費水平。

高瓴資本擬斥資8.3億美元入股京東健康

另外京東宣佈，子公司京東健康與高瓴資本就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂了最終協議。高瓴資本預期投資總額超過8.3億美元。本次交易需滿足常規交割條件，交割後京東集團仍將是京東健康的控股股東。交割預計將於2020年第三季度完成。

京東物流經營逾750個倉庫

根據京東披露，京東物流截至6月底經營超過750個倉庫，涵蓋總建築面積約1800萬平方米，包括京東物流技術開放平台所管理的倉庫面積。京東物流CEO王振輝表示，未來隨著營運效率及服務體驗提升，京東物流收入及規模擴大，利潤率會不斷改善。

（第二版新增管理層評論）

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 京東集團—SW（09618）

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